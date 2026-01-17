Un disabile in carrozzina affronta le difficoltà quotidiane nel raggiungere l’ufficio Anagrafe del Comune per il rinnovo della carta d’identità. Tra una buca nel marciapiede e un gradino privo di accesso per disabili, emerge la necessità di un’attenzione maggiore all’accessibilità urbana. Questa testimonianza evidenzia le sfide che ancora ostacolano l’autonomia e l’uguaglianza di tutti i cittadini.

Disabile in carrozzina va all’ ufficio anagrafe del Comune per il rinnovo della carta di identità ma prima trova una buca sul marciapiede, che ne rendeva impossibile il passaggio, poi un gradino senza lo scivolo per disabili. Un’odissea per il cittadino, Italo Fedecostante, che dopo la disavventura ha scritto al Carlino per sottolineare la scarsa attenzione anche da parte di enti pubblici per chi è affetto da disabilità. L’episodio è avvenuto ieri mattina, in via Piave. "Mia moglie ha parcheggiato l’auto nel posto disabili munito del regolare permesso esposto sul parabrezza – ha spiegato Fedecostante – vicino alla rampa a cui si accede all’ingresso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La mia odissea da disabile: ufficio Anagrafe a ostacoli"

Leggi anche: Ufficio anagrafe in difficoltà: da oggi è aperto solo uno sportello

Leggi anche: Caos all’ufficio anagrafe dell’Asp: utenti bloccati fuori, interviene la polizia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La mia odissea da disabile: ufficio Anagrafe a ostacoli.

TRAGHETTAMENTO, UN'ODISSEA. E C'E' ANCORA CHI NON VUOLE IL PONTE! Facile opporsi ad un'opera pubblica quando (si pensa che) sarebbe utile agli altri. Intanto pendolari e cittadini subiscono disagi continui, a prezzi altissimi. E se sei un disabile, l - facebook.com facebook