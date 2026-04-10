Elly Schlein, leader del Partito Democratico, si trova a Petacciato, in Molise, per visitare le aree interessate dal maltempo e dalla frana. Dopo il sopralluogo, la politica ha abbracciato il sindaco del luogo. La visita si è concentrata sulle zone colpite dagli eventi meteorologici recenti. La giornata si è conclusa con un breve incontro tra i rappresentanti locali e la leader democratica.

La leader dem Elly Schlein a Petacciato, in Molise, per un sopralluogo nelle zone colpite da maltempo. Al termine dell’incontro in municipio, la segretaria del Pd si è recata al Belvedere di Petacciato, luogo simbolo della frana che si è riattivata martedì 7 aprile e dove il terreno si è abbassato di oltre un metro e mezzo. Il sopralluogo è avvenuto insieme al sindaco del Comune, Antonio Di Pardo, che nelle ore precedenti aveva illustrato le criticità legate al fronte franoso e alle verifiche ancora in corso sulle abitazioni. Proprio al Belvedere, affacciato sul tratto interessato dal movimento del terreno, Schlein ha potuto osservare direttamente gli effetti della frana che ha coinvolto anche infrastrutture strategiche e la costa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Petacciato, Schlein abbraccia sindaco dopo sopralluogo sulla frana

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