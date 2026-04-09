L’autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli è stata riaperta questa mattina poco prima delle 12:15, dopo essere rimasta chiusa a causa di una frana a Petacciato. La riapertura della strada permette di ripristinare la circolazione lungo questa tratta, che era stata temporaneamente interdetta per motivi di sicurezza. La zona interessata dalla chiusura è stata oggetto di interventi di messa in sicurezza.

La dorsale adriatica respira grazie alla riapertura dell’autostrada A14 nel tratto tra Vasto Sud e Termoli, avvenuta oggi poco prima delle 12:15. L’intervento tempestivo ha permesso di sbloccare il transito in direzione Bari e quello verso Pescara tra Poggio Imperiale e Vasto Sud, dopo la frana di Petacciato che aveva rischiato di isolare i collegamenti tra Centro e Sud Italia. Logistica e mobilità: il ripristino della carreggiata nord. L’emergenza geologica si è trasformata in un’operazione di gestione rapida dei flussi. Per garantire la circolazione mantenendo la distanza necessaria dal fronte del movimento del terreno, i veicoli stanno transitando sulla carreggiata nord con una configurazione a doppio senso di marcia, occupando una singola corsia per ogni direzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A14 riaperta: via il blocco sulla dorsale dopo la frana di Petacciato

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Il punto sull’A14 dopo la frana di Petacciato, i tratti chiusi e la viabilità alternativa. Il Molise divide in due l’ItaliaRoma, 8 aprile 2026 – La frana di Petacciato in Molise, la più grande d'Europa, ha ricominciato a muoversi e divide in due l'Italia lungo la dorsale...

Temi più discussi: Frana di Petacciato in Molise, come viaggiare: resta chiusa l'A14 tra Vasto Sud e Termoli. Le alternative e la situazione treni; Frana a Petacciato, chiuso tratto della A14: lunga coda tra Poggio Imperiale e Termoli; Frana Petacciato: venerdì riapre la linea ferroviaria, poi A14 e statali; Molise, la maxi-frana si sta fermando. Ferrovia e A14, riapertura più vicina.

A14, Autostrade per l'Italia riapre il tratto Vasto sud-Poggio ImperialeIn tempi record è stato riaperto il tratto interessato dalla frana di Petacciato. La riapertura grazie all’installazione di una corsia in deviazione lungo la carreggiata nord. rainews.it

Riaperta l’A14 in Molise, frana ferma e lavori nella notte. Anche i treni sono tornati a viaggiare sull’AdriaticaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net

È stata riaperta alle ore 12 di oggi l'autostrada A14 nel tratto compreso tra Poggio Imperiale e Vasto Sud, chiuso dal 7 aprile a causa della frana di Petacciato. La circolazione è tornata attiva su entrambe le carreggiate dopo la rimozione dei blocchi e il complet - facebook.com facebook

A14 riaperta, domani la ferrovia x.com