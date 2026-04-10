Questo fine settimana a Novegro si svolge il voto di oltre 30 mila cittadini peruviani, chiamati a decidere il destino del loro paese. Sono state adottate misure speciali per garantire lo svolgimento delle operazioni elettorali e coordinare l’afflusso degli elettori. La partecipazione rappresenta un momento importante per la comunità peruviana presente in Italia, con l’obiettivo di esprimere la propria scelta attraverso il voto.

Oltre 30 mila cittadini peruviani sono attesi a Novegro questo fine settimana per determinare il futuro della loro nazione. La domenica 12 aprile, il Parco Esposizioni diventerà il fulcro delle elezioni generali della del Perù, con un afflusso massiccio di elettori provenienti da tutta la Lombardia e dal Veneto. Il coordinamento delle operazioni elettorali è affidato al Consolato Generale del Perù a Milano, che gestirà le votazioni all’interno di quattro padiglioni del complesso fieristico e nelle aree limitrofe. Le urne resteranno aperte dalle ore 7 alle ore 17, permettendo alla comunità residente di scegliere i nuovi vertici del Paese: il Presidente, i Vicepresidenti, i membri del Congresso bicamerale composto da senatori e deputati, oltre ai rappresentanti destinati al Parlamento Andino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perù vota a Novegro: 30mila cittadini e misure speciali per il voto

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Il Consolato generale del Perù a Genova annuncia le elezioni generali del 2026 anche per i residenti all’estero. In Liguria gli elettori iscritti sono 6.241 e potranno votare al Magazzino del Cotone, ma solo rispettando regole precise su documento, iscrizione e - facebook.com facebook

#Perù al bivio: ultime ore di sondaggi prima del voto decisivo del 12 aprile acortar.link/VbJvYz x.com