Elezioni in Perù A Novegro 50mila al voto

Domenica 12 aprile, al Parco Esposizioni di Novegro si sono svolte le elezioni generali in Perù. Centinaia di cittadini peruviani residenti in Lombardia e Veneto si sono presentati ai seggi allestiti nel centro espositivo per esprimere il loro voto. La giornata ha visto una buona partecipazione, con circa 50mila persone che si sono recate a votare in questa importante occasione elettorale.

Domenica 12 aprile, in occasione delle elezioni generali in Perù, il Parco Esposizioni di Novegro diventerà sede di seggio, sarà cioè il punto di riferimento per tutti i cittadini peruviani residenti in Lombardia e in Veneto, chiamati ad esercitare il diritto di voto. Sono attese fino a 50mila persone. Il comitato di zona è già in allerta per le ricadute viabilistiche sul quartiere di Novegro, che potrebbe ritrovarsi invaso dalle auto dei votanti. "L’arrivo previsto di circa 50mila persone - scrive il comitato al Comune di Segrate - rappresenta un evento di portata eccezionale per un’area come Novegro, che presenta criticità strutturali in termini di accessi, parcheggi e gestione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

