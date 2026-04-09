Domenica 12 aprile si svolgeranno le elezioni generali della Repubblica del Perù presso il Parco Esposizioni di Novegro, in provincia di Segrate. Oltre 30 mila persone provenienti dal Nord Italia, principalmente di origine sudamericana, sono attese per partecipare all’evento. La partecipazione è prevista in un’area che ospita spesso eventi di questo tipo e rappresenta un punto di riferimento per la comunità peruviana della regione.

Segrate, 9 aprile 2026 - Domenica 12 aprile attese oltre 30 mila persone in occasione delle elezioni generali della Repubblica del Perù che si terranno al Parco Esposizioni di Novegro. Un evento di rilievo internazionale che coinvolgerà la numerosa comunità peruviana residente in Veneto e Lombardia. Le operazioni di voto si svolgeranno presso Novegro Fiere, all’interno di quattro padiglioni e nelle aree esterne, dalle ore 7 alle 17, sotto l’organizzazione e il coordinamento del Consolato Generale del Perù a Milano. Gli elettori saranno chiamati a scegliere il presidente e i vice-presidenti della Repubblica, i membri del nuovo Congresso bicamerale (senatori e deputati) e i rappresentanti al Parlamento Andino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni in Perù, a Novegro attesi oltre 30mila sudamericani dal nord Italia

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