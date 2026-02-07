virus nipah dal giappone il primo vaccino sviluppato per anticipare il pericolo epidemia

Ad aprile in Giappone partirà la prima fase di test di un nuovo vaccino contro il virus Nipah. Il team giapponese ha lavorato per sviluppare un’arma in più contro questa minaccia emergente, sperando di bloccare sul nascere un’epidemia potenzialmente molto grave.

La scienza prova a trovare soluzioni contro il virus Nipah, da anni sotto osservazione e che negli ultimi tempi ha fatto scattare l’allarme per i focolai registrati in India. Ad aprile, infatti, inizia la prima fase di sperimentazione di un vaccino sviluppato in Giappone grazie a un innovativo approccio che sfrutta il virus del morbillo come vettore. Virus Nipah, dal Giappone il primo vaccino Cos'è e come funziona il vaccino giapponese Un modo per anticipare il pericolo epidemia Virus Nipah, dal Giappone il primo vaccino Contro il virus Nipah non ci sono ancora farmaci antivirali e nemmeno vaccini autorizzati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

