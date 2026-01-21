Sclerosi multipla e virus di Epstein-Barr | scoperto il meccanismo che può scatenare la malattia

Recenti studi hanno identificato un possibile collegamento tra il virus di Epstein-Barr, noto per causare la mononucleosi, e lo sviluppo della sclerosi multipla. La ricerca ha messo in luce un meccanismo biologico che potrebbe spiegare come questo virus possa contribuire all’insorgenza della malattia. Questa scoperta apre nuove prospettive per la comprensione e la prevenzione della sclerosi multipla, favorendo possibili approcci terapeutici futuri.

Il virus di Epstein-Barr, responsabile della mononucleosi infettiva – spesso chiamata malattia del bacio – è da anni sospettato di avere un ruolo chiave nella sclerosi multipla. Ora un nuovo studio ha individuato un meccanismo biologico che spiega questo legame.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Sclerosi multipla, scoperto un nuovo meccanismo della malattia Sclerosi multipla, scoperto il meccanismo che collega un'infezione virale molto diffusa e una predisposizione genetica specifica all'origine della malattiaUna recente ricerca pubblicata su Cell ha identificato il meccanismo molecolare che collega l’infezione da virus di Epstein-Barr e una predisposizione genetica alla sclerosi multipla. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Sclerosi multipla, svelato il meccanismo che collega il virus di Epstein-Barr al danno cerebrale; È stato scoperto il meccanismo che collega la sclerosi multipla al virus della mononucleosi; Sclerosi multipla, scoperte le cause della malattia: lo studio su virus e genetica; Virus di Epstein-Barr e sclerosi multipla: il sangue svela il legame - AVIS. Sclerosi multipla e virus di Epstein-Barr: scoperto il meccanismo che può scatenare la malattiaIl virus di Epstein-Barr, responsabile della mononucleosi infettiva – spesso chiamata malattia del bacio – è da anni sospettato di avere un ruolo ... fanpage.it È stato scoperto il meccanismo che collega la sclerosi multipla al virus della mononucleosiLa risposta del sistema immunitario all'infezione potrebbe danneggiare il cervello attraverso un processo chiamato mimetismo molecolare ... wired.it Sclerosi multipla: dalle nuove frontiere dell’imaging alla terapia personalizzata ift.tt/rt2o5E4 #evento #takethedate x.com AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.