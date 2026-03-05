Debiti e licenziamenti | i rischi e le incognite dell’acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount

L’acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount si trova ora in una fase di incertezza, con debiti e licenziamenti che rischiano di aumentare. Netflix ha recentemente ritirato il proprio interesse, lasciando il quadro ancora più complesso. Le trattative e le decisioni in corso potrebbero portare a conseguenze significative per le aziende coinvolte, mentre il futuro dell’accordo resta tutto da definire.

Dopo che Netflix si è sfilata dall'acquisto della casa di produzione, ci si interroga sul panorama che verrà. E mentre Paramount studia le prossime mosse per battere la concorrenza, i debiti ammontano a 72 miliardi di dollari. Impossibile pensare che tutto procederà serenamente E adesso? Dopo che Netflix ha fatto un passo indietro da quel che sembrava l’affare del secolo, l’acquisizione di Warner Bros. Discovery? Gli esperti di ogni ordine e grado già si interrogavano sul futuro assetto che avrebbe unito produzione e streaming, quindi sospetto di monopolio. L’Antitrust era già stata allertata prima che l’accordo fosse concluso. Warner Bros. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

