Salta l' acquisizione di Kasanova da parte di Ovs rinuncia per condizioni non soddisfatte sull' offerta

Ovs ha deciso di non comprare più Kasanova. L’azienda ha rinunciato all’accordo perché le condizioni previste non si sono realizzate. Nessun dettaglio in più, solo una rinuncia che cambia i piani di mercato.

È saltata definitivamente l’acquisizione di Kasanova da parte di Ovs. Il gruppo veneto ha fatto decadere la propria offerta in quanto “non si sono verificate le condizioni a cui la stessa era subordinata”. Già a gennaio era stato annunciato il ritardo di un mese dell’acquisto che ora è sfumato del tutto nonostante i conti dell’azienda di abbigliamento e prodotti per la casa e la bellezza siano floridi. Ovs-Kasanova: trattativa sfumata Ovs non acquisirà Kasanova. Questo quanto comunicato dal gruppo veneto guidato dall’ad Stefano Beraldo dopo diversi mesi di trattative e un’offerta prima proposta e poi ritirata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ovs ha chiuso il 2025 con un profitto storico, raggiungendo i 1,74 miliardi di euro di fatturato.

A pochi giorni dall'avvio della ristrutturazione, OVS ha deciso di sospendere temporaneamente l'esecuzione del piano Kasanova.

