Vitor Pereira rivela cosa ha detto ai giocatori del Nottingham Forest prima della vittoria di Europa League contro il Fenerbahce

Da justcalcio.com 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vitor Pereira ha raccontato cosa ha detto ai giocatori del Nottingham Forest prima della vittoria contro il Fenerbahçe. L’allenatore portoghese ha insistito sull’importanza di giocare con coraggio e senza paura, soprattutto in un momento cruciale della stagione europea. Ha anche ricordato ai suoi calciatori di rimanere concentrati e di sfruttare le occasioni in attacco. La squadra ha risposto con una prestazione energica e determinata, portando a casa un risultato che potrebbe essere decisivo per il passaggio del turno. La partita si è conclusa con un successo importante per i biancorossi.

2026-02-20 00:26:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’allenatore del Nottingham Forest Vitor Pereira ha detto di aver esortato i suoi giocatori a “esprimersi” prima di ottenere una vittoria dominante in casa del Fenerbahce nell’andata degli spareggi degli ottavi di finale di Europa League. Si è rivelato un inizio da sogno per l’allenatore portoghese nella sua prima partita in carica, poiché il Forest ha registrato la più grande vittoria in trasferta nella sua storia europea. I gol di Murillo, Igor Jesus e del capitano Morgan Gibbs-White hanno coronato una prestazione dominante che avrebbe potuto facilmente produrre un margine ancora più ampio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

vitor pereira rivela cosa ha detto ai giocatori del nottingham forest prima della vittoria di europa league contro il fenerbahce
© Justcalcio.com - Vitor Pereira rivela cosa ha detto ai giocatori del Nottingham Forest prima della vittoria di Europa League contro il Fenerbahce

Fenerbahce-Nottingham Forest (Europa League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. La prima di Pereira da ex contro i sari kartallarIl Nottingham Forest affronta il Fenerbahce questa sera alle 18:45 nella prima partita di Pereira contro i turchi, ora suoi avversari.

Fenerbahce-Nottingham Forest (Europa League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. La prima di Pereira da ex contro i sari kartallarIl Nottingham Forest affronta il Fenerbahçe stasera alle 18:45 in Europa League.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.