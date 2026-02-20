Vitor Pereira rivela cosa ha detto ai giocatori del Nottingham Forest prima della vittoria di Europa League contro il Fenerbahce

Vitor Pereira ha raccontato cosa ha detto ai giocatori del Nottingham Forest prima della vittoria contro il Fenerbahçe. L’allenatore portoghese ha insistito sull’importanza di giocare con coraggio e senza paura, soprattutto in un momento cruciale della stagione europea. Ha anche ricordato ai suoi calciatori di rimanere concentrati e di sfruttare le occasioni in attacco. La squadra ha risposto con una prestazione energica e determinata, portando a casa un risultato che potrebbe essere decisivo per il passaggio del turno. La partita si è conclusa con un successo importante per i biancorossi.

L'allenatore del Nottingham Forest Vitor Pereira ha detto di aver esortato i suoi giocatori a "esprimersi" prima di ottenere una vittoria dominante in casa del Fenerbahce nell'andata degli spareggi degli ottavi di finale di Europa League. Si è rivelato un inizio da sogno per l'allenatore portoghese nella sua prima partita in carica, poiché il Forest ha registrato la più grande vittoria in trasferta nella sua storia europea. I gol di Murillo, Igor Jesus e del capitano Morgan Gibbs-White hanno coronato una prestazione dominante che avrebbe potuto facilmente produrre un margine ancora più ampio.