Il 10 aprile 2026, a Pechino, si è svolto un incontro tra il leader cinese e il rappresentante dell’opposizione di Taiwan. La riunione si è tenuta in un contesto di tensione tra le due parti e ha attirato l’attenzione internazionale. Entrambi hanno partecipato a un colloquio che ha avuto una durata significativa, senza che siano stati diffusi dettagli sui temi trattati. La notizia ha suscitato molte interpretazioni e discussioni sul possibile significato di questo evento.

Pechino, 10 aprile 2026 – Un incontro storico ha avuto luogo a Pechino: il leader cinese Xi Jinping ha ricevuto oggi Cheng Li-wun, leader del Kuomintang, il principale partito d’ opposizione di Taiwan e fondatore della nazione ‘ribelle’ dalla Repubblica popolare, a seguito della sconfitta contro l’esercito di Mao nel 1949. L’incontro, avvenuto nella prestigiosa Grande sala del popolo, rappresenta il primo faccia a faccia di questo livello negli ultimi dieci anni e giunge in un momento di estrema fragilità per gli equilibri nello Stretto, a poche settimane dall’attesa visita del presidente statunitense Donald Trump in Cina. Durante il colloquio, Xi Jinping ha evocato lo spettro delle tensioni internazionali per sottolineare la necessità di un fronte comune tra Pechino e Taipei contro le spinte secessioniste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché Xi Jinping ha incontrato il leader dell'opposizione di Taiwan

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BREAKING: Xi Meets Taiwan Opposition Leader in Rare Talks Amid Rising Tensions | AC1B

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