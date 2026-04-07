Il governo italiano si trova a fronteggiare una crescente tensione internazionale legata alla crisi in Iran, con preoccupazioni di una possibile escalation che potrebbe sfociare in un conflitto nucleare. Nel frattempo, le dichiarazioni di alcuni esponenti politici evidenziano differenze di vedute, come quelle tra un esponente militare e il primo ministro, che ha affermato che gli Stati Uniti sono diversi dall’era Trump, e tra la leader del governo e il presidente di un paese mediorientale, che ha sottolineato come la popolazione iraniana non debba pagare le colpe dei governanti.

Roma – L’ombra di un’escalation incontrollabile in Iran, e persino lo spettro di una catastrofe nucleare, tolgono il sonno al governo. Ma come si fa a prendere le distanze dalle mosse di Washington senza ammetterlo apertamente? Ci si appella alla forza maggiore, o più precisamente ai trattati, al diritto internazionale e ai vincoli istituzionali. Nell’informativa alla Camera sull’uso delle basi militari in Italia da parte degli aerei americani, il ministro della Difesa ha detto chiaramente che le concessioni avverranno solo “nei limiti fissati dai trattati” e mai in funzione “cinetica”, ovvero per missioni d’attacco. Lo ha detto, sì, ma... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crosetto: “L’America è diversa da Trump”. E Meloni: “La popolazione iraniana non paghi le colpe dei governanti”

Meloni e governo italiano “vicini alla popolazione iraniana che con coraggio chiede il rispetto dei propri dirittiLa premier riunisce d'urgenza i suoi vice, il ministro della Difesa e i sottosegretari.

«Il popolo iraniano non paghi per le colpe del regime», il governo italiano si smarca dalle minacce di Trump: ma il suo nome non c’èAnche il governo italiano prova a smarcarsi dalle minacce di Donald Trump, dopo che il presidente americano aveva scritto su Truth che «un’intera...

Temi più discussi: L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella: decisione presa da Crosetto. Il piano comunicato mentre i bombardieri erano già in volo. Chigi: Solidi rapporti con Usa; Crosetto dice no ai bombardieri americani in Sicilia; Crosetto ha negato uso base Sigonella agli Usa; Il mancato avviso degli Usa, il no di Crosetto, la nota di Meloni: Sigonella è un caso aperto.

Crosetto: L’America è diversa da Trump. E Meloni: La popolazione iraniana non paghi le colpe dei governantiRoma – L’ombra di un’escalation incontrollabile in Iran, e persino lo spettro di una catastrofe nucleare, tolgono il sonno al governo. Ma come si fa a prendere le distanze dalle mosse di Washington ... quotidiano.net

Crosetto sulle basi Usa: Rispettiamo i trattati, non siamo in guerraIl ministro nella sua informativa urgente alla Camera: Il nostro paese ha bisogno di unità, almeno nel settore più difficile che stiamo affrontando, in cui c'è da difendersi di fronte alla follia c ... ilfoglio.it

Il ministro della Difesa Guido Crosetto nell’informativa urgente alle Camere sulle basi militari Usa rivendica la continuità nell’utilizzo delle basi Usa in Italia, snocciolando i dati su Aviano e Sigonella degli ultimi anni che confermano, spiega il ministro, che”non - facebook.com facebook

L’Informativa del Ministro Crosetto ha restituito chiarezza: le basi USA sono sempre state concesse, da qualsiasi Governo. Chi oggi solleva polemiche strumentali dimentica il ’99 e il Governo D’Alema, che nemmeno consultò il Parlamento. Le alleanze si rispe x.com