Padri come peluche inesistenti tra le colpe dei progenitori maschi da espiare e mamme che non si fidano
Il nome di Silvio Berlusconi compare come causa di un fenomeno che riguarda i padri italiani: molti di loro sembrano invisibili e poco presenti nelle famiglie. Questa tendenza deriva dall’influenza dei modelli trasmessi dalla televisione commerciale, che ha modellato l’immagine del padre moderno. In molte case, i papà sono ancora figure assenti o poco coinvolte, spesso considerati come figure lontane dalle responsabilità quotidiane.
“I padri in Italia ancora non esistono. I papà di oggi sono i figli della televisione commerciale di Silvio Berlusconi”. A lanciare questo allarme è Daniele Novara, pedagogista, fondatore del Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, autore di oltre cinquanta libri tra cui l’ultimo “Il papà peluche non serve a nulla. Il padre educativo: la nuova figura di cui i figli hanno bisogno” ( BurRizzoli ) uscito a inizio anno. Novara incontra decine di famiglie e di ragazzi in crisi ogni mese: arrivano da lui quando la scuola ha fallito, quando la coppia va in crisi, quando i figli adolescenti vanno in corto circuito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
