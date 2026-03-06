Guerra in Iran colloquio Meloni-Erdogan | Solidarietà alla Turchia per l’attacco missilistico

Il Presidente del Consiglio ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente della Turchia. Durante il colloquio, sono stati affrontati i recenti sviluppi della crisi in Medio Oriente e l’attacco missilistico subito dalla Turchia. Meloni ha espresso solidarietà alla Turchia per l’accaduto, in un quadro di continui contatti con i partner internazionali sulla situazione in Iran.

La presidente del Consiglio ha condannato l'azione di Teheran. Il leader turco esprime il timore che il conflitto si allarghi Il Presidente Meloni ha prima di tutto espresso la sua solidarietà e vicinanza alla Turchia, partner strategico dell'Italia e alleato NATO, a fronte dell'ingiustificabile attacco missilistico di cui è stata oggetto. I due Presidenti hanno quindi avuto uno scambio sull'evoluzione della situazione regionale, anche sulla base dei contatti tenuti negli scorsi giorni dal Presidente Meloni con i diversi attori mediorientali, e sull'impatto a livello globale della crisi. I due leader hanno concordato di mantenersi in stretto contatto.