Il deputato del Movimento 5 Stelle ha commentato l'attuale situazione politica, sostenendo che la presidente del Consiglio e la maggioranza intendano mantenere i loro incarichi nonostante le vicende che coinvolgono alcuni ministri. Ricciardi ha chiesto alla premier di presentarsi in aula, sottolineando che, con il risultato favorevole al referendum, alcuni ministri coinvolti sarebbero ancora al loro posto.

“Meloni venga in Aula. Davvero la Presidente del Consiglio e la maggioranza pensano di cavarsela cosi? Davvero il governo pensa di coprire questo sistema di potere, messo in piede in questi anni, facendo dimettere Bartolozzi, Delmastro e Santanché, facendo chiudere lì la partita? Noi sappiamo perfettamente che se al referendum avesse vinto il Si questa gente sarebbe ancora al loro posto”. Così Riccardo Ricciardi, deputato M5s, in Aula chiedendo alla premier di presentarsi davanti al parlamento. “A dimissionare Delmastro e Bartolozzi non è stata Meloni, ma gli italiani ed italiane “, ha aggiunto Ricciardi, parlando di “film già visto”. “Dietro il governo c’è un sistema di potere a cui hanno detto No milioni di ragazze e ragazzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ricciardi (M5s): “Meloni pensa di coprire il sistema di potere facendo dimettere Bartolozzi, Delmastro e Santanché. Con la vittoria del sì sarebbero ancora al loro posto”

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