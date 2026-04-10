Al Salone delle Fontane di Roma, oltre tremila giovani hanno partecipato a una giornata dedicata alla finanza, esplorando temi come gli indici di borsa e le tensioni geopolitiche. L’evento ha attirato un pubblico di età prevalentemente giovanile, che ha dimostrato un crescente interesse per questioni finanziarie e globali. La manifestazione rappresenta un segnale di come il settore finanziario stia diventando sempre più accessibile anche ai più giovani.

Il Salone delle Fontane di Roma si trasforma in un formidabile osservatorio generazionale, dove oltre tremila ragazzi hanno scelto di trascorrere una giornata immersi tra indici di borsa e scenari geopolitici. Non è la solita platea di addetti ai lavori, ma un mosaico di studenti, neolaureati e giovani professionisti arrivati da ogni angolo d’Italia per rivendicare un diritto fondamentale: quello di comprendere i meccanismi che muovono il mondo. Lo Starting Finance Investment Meeting (SFIM) 2026 smette così di essere un semplice evento di settore per diventare il manifesto di una generazione che ha deciso di smettere di subire le dinamiche economiche per iniziare finalmente a governarle. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Perché la finanza non è più un affare per pochi (e i giovani lo hanno capito)

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