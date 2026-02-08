Usigrai tuona contro la Rai per il caso Petrecca | I cittadini lo hanno capito

Usigrai torna a protestare contro la Rai, questa volta dopo che l’azienda ha deciso di non far leggere un comunicato contro la telecronaca di Paolo Petrecca. L’associazione di giornalisti si dice arrabbiata perché la Rai ha scelto di ignorare le critiche dei cittadini. La decisione ha fatto infuriare chi si batte per un’informazione libera e indipendente.

"Petrecca e i vertici aziendali responsabili della figuraccia Rai alla cerimonia di apertura dei Giochi", inizia così il comunicato che ieri Usigrai – sindacato dei giornalisti Rai – ha trasmesso dopo la pessima telecronaca di Paolo Petrecca direttore di Rai News. Il giornalista ha sostituito, di sua spontanea volontà, Bulbarelli dopo che la Rai lo ha sollevato dal proprio incarico a causa di uno spoiler che ha fatto in merito alla cerimonia d'apertura. Così Usigrai ha deciso di scrivere un comunicato chiedendo anche che vengano presi provvedimenti, ma diversamente dal solito, stavolta queste note non sono state lette al Tg, forse per le parole troppo forti usate contro Paolo Petrecca che, ad oggi, rimane un direttore della rete.

