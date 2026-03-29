La Corte di Cassazione ha confermato il regime di carcere duro per Giuseppe Putrone, esponente di rilievo della famiglia mafiosa di Porto Empedocle. Il Ministero della Giustizia ha prorogato la misura del 41 bis, che prevede restrizioni particolari, nei confronti dell'uomo. La decisione si basa su una richiesta di proroga avanzata dalle autorità giudiziarie.

Il ministero della Giustizia ha disposto la proroga del regime di 41 bis nei confronti di Giuseppe Putrone, esponente di spicco della famiglia mafiosa di Porto Empedocle. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. La decisione arriva dopo che i ricorsi presentati dai legali del sessantottenne sono stati rigettati sia dal tribunale di Sorveglianza di Roma che dalla Corte di Cassazione, blindando di fatto la necessità del carcere duro per il detenuto. Putrone sta attualmente scontando una condanna a 30 anni di reclusione per l'omicidio del compaesano Antonio Grassonelli, un delitto maturato nel contesto della violenta faida tra Cosa Nostra e la Stidda. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Carcere duro per il boss Putrone: la Cassazione conferma il 41 bis

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