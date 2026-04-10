Pentathlon Martinescu e Prampolini fuori in semifinale a Il Cairo L’Italia saluta in largo anticipo l’Egitto

L'Italia del pentathlon moderno ha concluso la sua partecipazione alla prima tappa a Il Cairo. Entrambi gli atleti italiani, Martinescu e Prampolini, sono stati eliminati in semifinale, terminando così il percorso nella competizione. La fase si è conclusa con l’eliminazione di entrambi i rappresentanti nazionali, aprendo la strada ad altre nazioni per le fasi successive del torneo. La competizione continua con altri atleti in gara.

L’ Italia del pentathlon moderno saluta in largo anticipo Il Cairo, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2026: dopo la debacle degli uomini, fuori tutti e 5 nelle qualificazioni, saluta l’Egitto anche il comparto femminile, con le due superstiti, Valentina Martinescu ed Irene Prampolini, eliminate in semifinale, finendo nelle retrovie, lontano dal passaggio all’ultimo atto. Entrambe le azzurre oggi erano inserite nella Semifinale A, che promuoveva 9 delle 18 atlete al via in finale: Valentina Martinescu si è classificata 16ma a quota 1339, mentre Irene Prampolini ha chiuso 17ma con 1325. Per arpionare il nono posto erano necessari 1399 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, Martinescu e Prampolini fuori in semifinale a Il Cairo. L’Italia saluta in largo anticipo l’Egitto Pentathlon, Valentina Martinescu e Irene Prampolini volano in semifinale nella World Cup de Il CairoHa ufficialmente preso il via il lungo programma della tappa de Il Cairo (Egitto) primo appuntamento della World Cup 2026 di pentathlon moderno. Pentathlon, nessun italiano in semifinale nella tappa di World Cup a Il CairoSeconda giornata della tappa de Il Cairo (Egitto) della World Cup 2026 di pentathlon moderno. Temi più discussi: World Cup 2026: Martinescu e Prampolini in semifinale in Egitto, domani le qualificazioni maschili; Pentathlon, Valentina Martinescu e Irene Prampolini volano in semifinale nella World Cup de Il Cairo; Pentathlon, nessun italiano in semifinale nella gara maschile della tappa de Il Cairo della World Cup; Pentathlon, i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo: nove azzurri in Egitto. Pentathlon, Martinescu e Prampolini fuori in semifinale a Il Cairo. L’Italia saluta in largo anticipo l’EgittoL'Italia del pentathlon moderno saluta in largo anticipo Il Cairo, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2026: dopo la debacle degli uomini, fuori ... oasport.it Pentathlon, Valentina Martinescu e Irene Prampolini volano in semifinale nella World Cup de Il CairoHa ufficialmente preso il via il lungo programma della tappa de Il Cairo (Egitto) primo appuntamento della World Cup 2026 di pentathlon moderno. Si è ... oasport.it “Ready to Play #FIPMINITALIA”, il pentathlon sbarca a Civitavecchia - facebook.com facebook SCHERMA: AL CUS SIENA LA NAZIONALE GIOVANILE DI PENTATHLON MODERNO x.com