Urla sotto casa nella notte scende in strada e stacca un dito a morsi al vicino

Nella notte, un uomo ha deciso di intervenire sotto casa sua per allontanare due persone visibilmente ubriache che disturbavano la quiete. Dopo averli avvicinati, ha aggredito uno dei due, staccandogli un dito a morsi. La scena si è svolta in strada, con urla e tensione, e l’uomo ha portato via con sé il dito dell’aggressore.

È sceso in strada per allontanare due individui visibilmente ubriachi che stavano disturbando sotto casa sua e ha staccato il dito di un uomo a morsi. Un’aggressione brutale che si è verificata la scorsa notte a Torvaianica. Secondo quanto appreso, un residente della zona non ne poteva più dei rumori molesti che sentiva nelle vicinanze della sua abitazione. Così è uscito per chiedere silenzio ma, di lì a poco, è subito nata una colluttazione e ha aggredito la vittima con un morso alla mano sinistra, che gli avrebbe provocato il distacco della parte finale del dito anulare. Il malcapitato, di origini straniere, immediatamente preso in cura dal personale del 118, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo di Roma: non risulterebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Ubriachi urlano a voce alta sotto casa sua, 35enne scende e stacca il dito a morsi a uno di loroUn uomo di 35 anni ha staccato a morsi il dito di una persona che, sotto casa sua, stava disturbando insieme ad altri soggetti, tutti ubriachi.

Roma, fanno confusione sotto casa sua: 35enne scendee stacca un dito a morsi ad uno di loroLa notte scorsa, a Torvajanica, alle porte di Roma, un uomo del posto, sceso in strada per allontanare alcuni individui in evidente stato di ebbrezza...

Contenuti utili per approfondire Urla sotto.

Temi più discussi: Elodie-Iannone, il litigio (durissimo) sotto casa della cantante: L’ha investito di urla. Poi lei va da Franceska; Famiglia nel bosco, la mamma lascia la struttura. Legale famiglia: Urla strazianti dei bimbi; Famiglia nel bosco: la madre separata dai figli dopo l'ordinanza del Tribunale; I legali verso il ricorso contro la separazione dei bambini. Le urla strazianti di mamma Catherine.

Ubriachi urlano a voce alta sotto casa sua, 35enne scende e stacca il dito a morsi a uno di loroUn uomo di 35 anni ha staccato a morsi il dito di una persona che, sotto casa sua, stava disturbando insieme ad altri soggetti, tutti ubriachi ... fanpage.it

Elodie-Iannone, il litigio (durissimo) sotto casa della cantante: L’ha investito di urla. Poi lei va da FranceskaIl pilota ha raggiunto l’ex compagna per un confronto accesissimo in macchina: le foto che raccontano la lite (e la calma grazie a Franceska Nuredini) ... libero.it

. Ho sognato urla sotto le bombe. Madri che stringono i figli. Persone che fino a pochi giorni fa avevano una casa, una routine, una vita normale. La guerra ci sembra lontana finché non proviamo davvero a immagin - facebook.com facebook