Pennabilli RN morto bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio genitori donano gli organi
Nella notte tra giovedì e venerdì un bambino di 12 anni è deceduto dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli. Poche ore prima, i medici avevano dichiarato la morte cerebrale del ragazzo. I genitori hanno deciso di donare gli organi del figlio, mentre le autorità stanno indagando sull’incidente.
Il 12enne è morto nella notte tra giovedì e venerdì; poche ore prima i medici ne avevano dichiarato la morte cerebrale È stato dichiarato morto nella notte il 12enne rimasto coinvolto nel grave incidente in un hotel di Pennabilli, in provincia di Rimini. Il ragazzo, dopo essere stato risucchi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Pennabilli (RN), morto bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio, aperto fascicolo per omicidio colposoIl 12enne è morto nella notte tra giovedì e venerdì; poche ore prima i medici ne avevano dichiarato la morte cerebrale È stato dichiarato morto nella...
Pennabilli (RN), morto il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio, aperto fascicolo per omicidio colposoIl 12enne è morto nella notte tra giovedì e venerdì; poche ore prima i medici ne avevano dichiarato la morte cerebrale È stato dichiarato morto nella...
News - Pennabilli, 12enne in morte cerebrale dopo l’incidente nell’idromassaggio. Tragedia… 9/4/2026
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Matteo Brandimarti era in vacanza a Pennabilli con la famiglia. Estratto dall’acqua non aveva mai ripreso conoscenza e giovedì pomeriggio era stata dichiarata la morte cerebrale. I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi - facebook.com facebook
Parlano le agostianine di Pennabilli, uno dei monasteri del Mediterraneo impegnati costantemente nella preghiera per la pace: «Il primo passo è trovare unità dentro di sé». Leggi l'articolo di Irene Funghi buff.ly/mbytQbA x.com