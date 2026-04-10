Nella notte tra giovedì e venerdì un bambino di 12 anni è deceduto dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli. Poche ore prima, i medici avevano dichiarato la morte cerebrale del ragazzo. I genitori hanno deciso di donare gli organi del figlio, mentre le autorità stanno indagando sull’incidente.

Il 12enne è morto nella notte tra giovedì e venerdì; poche ore prima i medici ne avevano dichiarato la morte cerebrale È stato dichiarato morto nella notte il 12enne rimasto coinvolto nel grave incidente in un hotel di Pennabilli, in provincia di Rimini. Il ragazzo, dopo essere stato risucchi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Pennabilli (RN), morto bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio, genitori donano gli organi

Pennabilli (RN), morto bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio, aperto fascicolo per omicidio colposoIl 12enne è morto nella notte tra giovedì e venerdì; poche ore prima i medici ne avevano dichiarato la morte cerebrale È stato dichiarato morto nella...

Pennabilli (RN), morto il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio, aperto fascicolo per omicidio colposoIl 12enne è morto nella notte tra giovedì e venerdì; poche ore prima i medici ne avevano dichiarato la morte cerebrale È stato dichiarato morto nella...

News - Pennabilli, 12enne in morte cerebrale dopo l’incidente nell’idromassaggio. Tragedia… 9/4/2026

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Matteo Brandimarti era in vacanza a Pennabilli con la famiglia. Estratto dall’acqua non aveva mai ripreso conoscenza e giovedì pomeriggio era stata dichiarata la morte cerebrale. I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi - facebook.com facebook

Parlano le agostianine di Pennabilli, uno dei monasteri del Mediterraneo impegnati costantemente nella preghiera per la pace: «Il primo passo è trovare unità dentro di sé». Leggi l'articolo di Irene Funghi buff.ly/mbytQbA x.com