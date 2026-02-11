Fronte dei sindaci contro la Pedemontana Ricorso al Tar per salvare il Parco Pane

I sindaci del Vimercatese hanno deciso di fare ricorso al Tar contro il nuovo tracciato della Pedemontana. Vogliono fermare i lavori che, secondo loro, danneggerebbero il Parco Pane, un'area verde importante per la zona. La battaglia è aperta, e i Comuni sperano di riuscire a bloccare il progetto per proteggere il loro polmone verde.

La lotta per salvare il Parco Pane, la concessionaria Cal "auto approva" la D Breve: ricorso al Tar dei Comuni del Vimercatese contro il nuovo tracciato di Pedemontana che "distruggerà il nostro polmone". La svolta "in sordina": i sindaci si sono accorti per caso della decisione "siamo sconcertati dalla slealtà fra istituzioni, volevano impedirci di impugnare - dicono -. Ma siamo riusciti a opporci entro i termini, lunedì sera". Gli occhi sono puntati sulla riserva con sede a Cambiago, da sempre coinvolto nella battaglia, anche se non direttamente dal percorso della nuova autostrada a 8 corsie, "ma dalle opere di compensazione".

