Parco giochi devastato dai cinghiali

Le famiglie e i bambini che frequentano il parco giochi di via Giacomo Leopardi hanno scoperto con sorpresa il luogo danneggiato. Durante il fine settimana, i cinghiali sono entrati nell’area verde, rovesciando giochi e creando buche e avvallamenti nel terreno. La presenza degli ungulati ha causato danni visibili in diverse zone del parco, lasciando un segno evidente dell’intervento notturno.

Amaro risveglio per le famiglie e i bambini che frequentano il parco giochi di via Giacomo Leopardi. Nel fine settimana lo hanno trovato devastato dalla presenza notturna dei cinghiali che hanno rovesciato molte zone dell'area verde creando buche e avvallamenti.I cittadini hanno mandato le.