Durante la prima tappa cinese di Pechino Express 2026, si sono verificati momenti di difficoltà per Biagio Izzo, che ha mostrato segni di disagio. Nel frattempo, la nuova inviata Giulia Salemi si è distinta per freschezza e spirito vivace, portando nuova energia alla trasmissione. Il viaggio si è svolto tra situazioni di scoramento e alcuni momenti più leggeri, creando un quadro vario di emozioni e dinamiche tra i partecipanti.

La giovialità in questo approdo cinese del programma Sky Original prodotto da Banijay e disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW è, però, garantita anche da Giulia Salemi, che prende il posto di Lillo come inviata del programma proprio al fianco di Costantino. Sarà che Giulia, a differenza di Lillo, il programma lo ha vissuto e assaporato in passato come concorrente esattamente come Enzo Miccio, e sarà che negli anni si è temprata dal fuoco della televisione e del podcast, ma una Salemi così a suo agio, padrona del linguaggio e capace di capire quando è il caso di alleggerire e di infilare una battuta al momento giusto non l'avevamo mai vista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pechino Express 2026: il crollo di Biagio Izzo e la freschezza della nuova inviata Giulia Salemi

Pechino Express in Cina su Sky e NOW: 519 km e nuova inviata Giulia SalemiDa Shanghai a Yuliang, tappa intensa con immunità in palio e possibili eliminazioni.

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