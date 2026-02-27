Solidarietà del PD Avellino ad Enza Ambrosone | Spera condanna gli attacchi interni

Il Partito Democratico di Avellino ha espresso solidarietà ad Enza Ambrosone, coordinatrice della segreteria provinciale del partito in Irpinia. La dichiarazione è stata rilasciata dal gruppo consiliare del PD presso il Consiglio Provinciale di Avellino. La solidarietà si rivolge agli attacchi interni rivolti alla dirigente del partito. La nota è stata diffusa nelle ultime ore.

Avellino – “A nome del gruppo consiliare del Partito Democratico presso il Consiglio Provinciale di Avellino intendo esprimere la più sincera ed autentica solidarietà ad Enza Ambrosone, coordinatrice della segreteria provinciale del Pd d’Irpinia. Gli attacchi ricevuti in queste ore, che si sono spinti fino alla spudorata richiesta di espulsione dal partito, sono gratuiti, pretestuosi ed ingiusti. Tutti conosciamo l’impegno profuso in questi anni da Enza, volitiva ed attenta dirigente del nostro partito. In particolare in questa fase estremamente delicata che vede da un lato l’approssimarsi di scadenze elettorali importanti e dall’altro lo svolgimento, non sempre lineare, del percorso precongressuale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Terremoto all'interno del PD, richiesta l'espulsione dal partito di Enza AmbrosoneSollecitato da tanti amici militanti del PD e da amministratori locali, Vittorio Ciarcia, vice segretario provinciale e membro dell’Assemblea... Vigili del Fuoco di Avellino: Carmine Ambrosone lascia il servizio attivoIl 29 gennaio, al Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, è stato un giorno di saluti. Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento. Temi più discussi: Provincia, il PD attacca Buonopane: Gestione ambigua e indifendibile; I consiglieri provinciali dem esautorano Buonopane: Il suo tempo è scaduto, fuori dal Pd; Dolore e cordoglio per la tragedia del piccolo Domenico; Elezioni Provinciali Pd, ecco la lista del Pd. Provinciali, Ciarcia escluso dalla lista Pd: commissariare la segreteria provincialeAVELLINO- Una richiesta di commissariamento della segreteria provinciale del Partito Democratico. Quella indirizzata alla Segreteria Nazionale Elly Shlein e alla Commissione Nazionale di Garanzia e so ... irpinianews.it Pd contro Buonopane: Gestione personalistica, ambigua e indifendibileDuro intervento da parte del gruppo consiliare Pd provincia di Avellino ... msn.com Nel documento si parla di “atto di imperio” compiuto unilateralmente dalla coordinatrice provinciale, senza preavviso e senza convocazione degli organi competenti del partito - facebook.com facebook