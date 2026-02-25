Il Premio Nobel Giorgio Parisi guida una mobilitazione senza precedenti di esperti ed economisti La richiesta alla Premier Meloni è chiara | evitare che l' Italia finisca sommersa dai disastri climatici

M entre il territorio italiano mostra segni di estrema fragilità, con frane e alluvioni che colpiscono da Nord a Sud, si accende un dibattito acceso sul futuro delle nostre politiche ambientali. Un gruppo numeroso di esperti, composto da oltre 150 scienziati ed economisti, ha deciso di alzare la voce. Il loro messaggio è un appello diretto al Governo: non bisogna smantellare le regole europee nate per ridurre l’inquinamento, perché farlo significherebbe condannare il Paese a un futuro ancora più incerto. Greenpeace presenta il conto della crisi climatica con un enorme scontrino X L’Italia frana: un Paese che scivola via. La lettera aperta degli esperti, tra cui emerge il premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi, prende le mosse dai fatti di cronaca più recenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

"L'Italia frana: giù le mani dal sistema Ue per ridurre le emissioni". L'appello del Nobel Parisi e altri 150 scienziati ed economisti al governo

