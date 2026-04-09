A Trastevere, nel cuore di Roma, si è verificato un crollo che ha provocato danni visibili nell'area centrale. Nel frattempo, il sindaco stava partecipando a un'iniziativa di piantumazione di alberi in un'area boschiva, senza intervenire sul luogo dell'incidente. L'episodio si è verificato mentre si svolgevano le operazioni di piantumazione, in una zona molto frequentata della città.

Mentre Roberto Gualtieri inaugura il mini-bosco, piantando alberini, Roma crolla. Proprio nella sua parte più vitale, il centro storico, e in un quartiere simbolo come Trastevere. Un cornicione è caduto nel popolare rione causando la chiusura della strada. Il crollo a Trastevere. Paura nel cuore di Trastevere. Alcune sere fa, nel quartiere della movida romana tra via Giggi Zanazzo, sede per anni dello storico locale Puff di Lando Fiorini, e via Giulio Cesare Santini, è crollato un intero cornicione da un antico palazzo. Commercianti e residenti si sono ritrovati con la strada transennata e i pezzi di cemento ovunque. Che i detriti non abbiamo colpito cittadini e turisti, che vivono quelle zone anche a tarda notte, è solo un caso fortuito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pauroso crollo a Trastevere, Gualtieri non pervenuto: stava piantando alberi nel bosco

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