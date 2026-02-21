San Severo | 3 auto in fiamme corto circuito la causa possibile

A San Severo, tre auto sono state distrutte da un incendio scoppiato questa mattina in via Calabria. Le fiamme sono nate probabilmente da un corto circuito, causando danni ingenti alle vetture parcheggiate lungo la strada. I residenti si sono svegliati con il rumore del fuoco e il fumo che si alzava dal quartiere, creando momenti di tensione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

San Severo, una mattinata di paura: incendio coinvolge tre auto in via Calabria. Una giornata che si preannunciava tranquilla si è trasformata in un momento di apprensione per i residenti di San Severo, in provincia di Foggia. Intorno alle ore 8:00 di oggi, sabato 21 febbraio 2026, un incendio ha improvvisamente interessato tre veicoli parcheggiati in via Calabria, generando preoccupazione e richiedendo l’immediato intervento delle autorità competenti. L’evento ha destato allarme tra i cittadini, i quali hanno assistito a scene di fiamme e fumo che si levavano nel cielo mattutino. L’origine dell’incendio, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere da ricondursi a un corto circuito in una delle auto coinvolte.🔗 Leggi su Ameve.eu Poviglio, fiamme in casa per un corto circuitoUn corto circuito ha causato un incendio in una casa di Poviglio, provocando ingenti fumi all’interno dell’abitazione. Incendio Dolcevita, nessuna causa dolosa: corto circuito per caricabatterieUn incendio nel bar Dolcevita di Pontecagnano Faiano ha causato ingenti danni alla sala interna. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incidente nel Foggiano sulla A14: coinvolti tre autoarticolati e 10 auto - FoggiaToday; Intercettato sulla Ss16 su un’auto rubata a Pescara fugge e scatta l’inseguimento: finisce prima in un canale e poi in ospedale; Inseguimento sulla Statale 16, auto rubata finisce nel canale: ferito un 46enne di San Severo; Inseguimento sulla Statale 16: auto rubata finisce in un canale, ferito un 46enne di San Severo. SAN SEVERO San Severo, incendio a un’autocisterna in un’area di rifornimento metanoUn mezzo pesante è stato avvolto dalle fiamme nella tarda serata di martedì 17 febbraio nei pressi di un’area di rifornimento metano ... statoquotidiano.it SOCCORSI Inseguimento sulla Statale 16: auto rubata finisce in un canale, ferito un 46enne di San SeveroProtagonista della vicenda un uomo di 46 anni originario di San Severo, che si trovava alla guida di un’auto risultata rubata. statoquotidiano.it Decaro visita gli impianti idrici di San Severo e Finocchito: “Stiamo superando la crisi, pronta la vasca per l’acqua del Liscione” #foggia #attualità #emergenzaidrica #decaro - facebook.com facebook