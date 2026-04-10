Paura a scuola | 12enne ferisce una coetanea con delle forbici

Durante l’orario scolastico in una scuola media di Castelfranco di Sotto, una studentessa di 12 anni ha ferito una coetanea con delle forbici. L’episodio ha causato paura tra studenti e insegnanti e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La ragazza ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso. La scuola ha avviato accertamenti sul fatto e sulla dinamica dei fatti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una lite finisce in violenza durante l’orario scolastico. Un grave episodio si è verificato in una scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dove una studentessa di 12 anni ha ferito una coetanea utilizzando delle forbici. L’accaduto risale alla mattinata di oggi, 10 aprile, mentre gli studenti erano impegnati nella lezione di educazione fisica in palestra. L’aggressione avvenuta nei bagni della scuola. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe ferito la compagna nei bagn i; l’avrebbe colpita al collo con più fendenti. Le motivazioni del gesto non sono ancora chiare e sono attualmente oggetto di accertamenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Paura a scuola: 12enne ferisce una coetanea con delle forbici Leggi anche: La lite e poi l'aggressione con le forbici: 12enne ferisce una coetanea a scuola Pisa, 12enne ferita con le forbici da una coetanea nei bagni della scuolaIn provincia di Pisa, a Castelfranco di Sotto, una dodicenne è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni della scuola.