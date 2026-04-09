Il 9 aprile 2026, Patty Pravo ha festeggiato il suo 78esimo compleanno, tornando a parlare di Firenze, città che ha avuto un ruolo importante nella sua vita. In passato, l’artista aveva una casa nel quartiere Romola e ha espresso il suo affetto per la città. La cantante, riconosciuta per il suo stile e la sua carriera, è stata al centro dei riflettori in questa giornata speciale.

Firenze, 9 aprile 2026 – Nel giorno del suo 78esimo compleanno, Patty Pravo torna al centro della scena con un ritratto che ne celebra arte, identità e incanto senza tempo. È “A modo mio. Patty Pravo”, in onda oggi alle 21.20 su Rai 5. Ieri a Firenze ha tenuto un concerto elegante per celebrare 60 anni di carriera, tra grandi successi e nuove emozioni. Il legame con Firenze A poche settimane dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti e dall’uscita del nuovo album, l’artista è salita ieri sul palco del teatro Verdi di Firenze per la data inaugurale dell’Opera Tour. Il capoluogo toscano l’ha omaggiata più volte nel corso degli anni, con l’esposizione di alcuni suoi abiti alla Galleria del Costume di Palazzo Pitti, e poi con la mostra “Metamorfosi di una diva” a Palazzo Bastogi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 9 aprile, Patty Pravo compie 78 anni: “Amo Firenze, avevo casa alla Romola”

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Temi più discussi: A modo mio. Patty Pravo; 9 aprile, Patty Pravo compie 78 anni: Amo Firenze, avevo casa alla Romola; Nek e Patty Pravo ad Asiago Live; Giovedì 9 aprile.

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