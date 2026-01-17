Terni il maestro Samuel Garcia | Una scultura da regalare alla città come scambio artistico-culturale Grato per l’opportunità
Il maestro Samuel Garcia, artista messicano, è in visita a Terni per realizzare una scultura dedicata alla comunità locale. Questo progetto fa parte di un gemellaggio internazionale giunto alla seconda edizione, con l’obiettivo di promuovere lo scambio artistico e culturale tra le due città. Garcia esprime gratitudine per questa opportunità, contribuendo a rafforzare i legami tra le comunità attraverso l’arte.
Un gemellaggio a carattere internazionale giunto alla seconda edizione. L'artista messicano Samuel Garcia si trova in città da qualche settimana per realizzare una scultura dedicata alla comunità di Terni. Parteciperà, sebbene fuori concorso, a 'L'incontro, Persone, culture' tema dedicato a San Valentino in programma tra l'1 e 7 febbraio al Bac di Collescipoli. Una mostra con una unica selezione in previsione della biennale d'arte di Roma, aperta anche all'arte internazionale. La coordinatrice del Ciac Anna Peretti spiega che: "Siamo arrivati alla seconda edizione del gemellaggio artistico internazionale curato personalmente.
