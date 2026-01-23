La Cavalleria rusticana sul palco del teatro Re Grillo | due serate nel segno di Verga

Venerdì 23 e sabato 24 gennaio il palcoscenico del teatro Re Grillo ospita la “Cavalleria rusticana” proposta in doppia replica con inizio alle ore 20,30. Il celebre dramma ispirato all’opera di Giovanni Verga torna a parlare al pubblico attraverso una messa in scena che affonda le radici nella tradizione popolare siciliana tra passioni estreme, codici d’onore e conflitti senza mediazioni. Lo spettacolo rientra nel cartellone della stagione teatrale 20252026 mettendo al centro la forza della parola scenica e il legame con l’identità culturale dell’Isola. “Cavalleria rusticana” resta uno dei racconti più potenti del teatro verista, capace di restituire, anche oggi, una visione cruda e senza sconti dei rapporti umani.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Ciao amiciiii "CAVALLERIA RUSTICANA " a Napoli con la direzione artistica di Angelo Iollo VENERDI 30 gennaio Teatro SALVO D'ACQUISTO facebook