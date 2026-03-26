Da tre anni, un tratto di passerella tra Cormano e Cusano Milanino rimane chiuso, lasciando un vuoto tra le due città. La struttura, ormai inattiva, si trova sopra una ferrovia lunga pochi metri, che appare come un ostacolo quasi insormontabile. La chiusura ha creato una barriera tra i due territori, senza che siano stati adottati interventi per riaprirla o rimuoverla.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. A Milano, un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori,. Venerdì 27 marzo si preannuncia una giornata critica per la mobilità a Milano e nell’hinterland. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Passerella chiusa da 3 anni tra Cormano e Cusano Milanino, monumento allo spreco (e alla vergogna)

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