Ponte al Pino riaperta la circolazione ferroviaria La passerella i lavori e i prossimi step | cosa succede adesso

Oggi, domenica 25 gennaio 2026, è stata riaperta la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze, sospesa dal pomeriggio di sabato 24. La riapertura segna la conclusione dei lavori al cavalcaferrovia di Ponte al Pino, permettendo il ripristino dei collegamenti. Nei prossimi giorni saranno comunicati eventuali aggiornamenti sulle attività di monitoraggio e sugli interventi di manutenzione necessari per garantire la sicurezza e l’efficienza della linea.

Firenze, 25 gennaio 2026 – E’ ripresa nel pomeriggio di oggi, domenica 25 gennaio, la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze, sospesa dal pomeriggio di sabato 24 per consentire i lavori al cavalcaferrovia di Ponte al Pino. L’intervento, realizzato da Rfi, era stato pianificato da tempo e rientrava all’interno di un progetto definito e condiviso con le amministrazioni locali. Ponte al Pino, la passerella apre il 5 febbraio. Campo di Marte col fiato sospeso: “Da luglio i cento giorni di chiusura” L’installazione della passerella pedonale. Lo stop alla circolazione dei treni, che ha diviso l’Italia in due per 24 ore, si è reso necessario per l’installazione della nuova passerella pedonale, funzionale alle successive lavorazioni previste dal progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

