Una discussione tra alcune persone fuori da un bar di Lumezzane è degenerata in una rissa. Durante l’episodio, un uomo è stato colpito e ha riportato ferite che hanno richiesto l’intervento dell’ambulanza. La vittima è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. La polizia è intervenuta per ricostruire l’accaduto e identificare i partecipanti.

La lite tra due uomini di 29 e 54 anni è degenerata in violenza fisica nella notte tra venerdì e sabato; carabinieri e Croce Bianca sono intervenuti sul posto Rissa fuori da un bar di Lumezzane: una discussione iniziata a parole è presto degenerata in violenza. Verso le 2.15 della notte tra venerdì e sabato, due uomini – di 29 e 54 anni – hanno iniziato a litigare davanti a un locale in via Virgilio Montini, passando dalle urla agli insulti fino a mettersi le mani addosso. La chiamata al 112 ha fatto intervenire rapidamente una pattuglia dei carabinieri, che hanno preso in carico la situazione e avviato le indagini per capire le cause dello scontro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Violenta rissa fuori da un bar: uomo portato in ospedale con l'ambulanza

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