Nella serata del 27 marzo, un episodio di violenza si è verificato in un bar di Terni, coinvolgendo alcuni ragazzi che hanno iniziato a litigare all’interno del locale. La rissa è proseguita anche fuori dal bar, dove i partecipanti si sono colpiti con calci e pugni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per sedare la situazione e gestire l’intervento.

Una violenta rissa è scoppiata nella prima serata di oggi, 27 marzo, in un bar di Terni. Protagonisti alcuni ragazzi che prima si sono presi a calci e pugni all’interno del locale e poi hanno proseguito all’esterno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che avrebbero effettuato almeno un arresto. Due - al momento - sottoposte alle cure dell'ospedale di Terni. Le immagini. Progetto stadio-clinica, Stefania Proietti: "Il ricorso era inevitabile, non ci sono vincitori o vinti. Lavoreremo per sanità e strutture sportive" . 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - VIDEO | Violenta rissa in un bar di Terni, l’intervento dei carabinieri

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