Parti prematuri il nemico è in casa | sostanze nella plastica legate a milioni di casi

Una ricerca pubblicata sulla rivista eClinicalMedicine, parte del gruppo The Lancet, ha collegato l'esposizione agli ftalati, sostanze chimiche usate per rendere le plastiche più flessibili, a circa due milioni di parti prematuri in tutto il mondo in un solo anno. Gli ftalati sono presenti in molte plastiche di uso quotidiano, sollevando preoccupazioni sulla loro potenziale influenza sulla salute neonatale. Lo studio analizza il legame tra queste sostanze e il rischio di nascita precoce.

Una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica eClinicalMedicine, del gruppo The Lancet, ha evidenziato come l’ esposizione agli ftalati, sostanze chimiche impiegate per rendere flessibili le plastiche, sia correlata a circa due milioni di parti prematuri avvenuti globalmente in un solo anno. Lo studio stima che queste sostanze, presenti in innumerevoli oggetti d’uso quotidiano, contribuiscano a oltre l’otto per cento delle nascite pretermine nel mondo, con un impatto significativo anche sulla mortalità neonatale. L’indagine si è concentrata in particolare sul di-2-etilesilftalato (DEHP), un composto rintracciabile in detergenti, cosmetici, repellenti per insetti e vari prodotti casalinghi. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Parti prematuri, il nemico è in casa: sostanze nella plastica legate a milioni di casi Microplastiche e parti prematuri: cosa ci dice il nuovo studio pubblicato da The LancetL’esposizione a sostanze chimiche presenti nella plastica potrebbe avere conseguenze gravi sulla salute dei neonati. Leggi anche: Abuso di sostanze a Bergamo, il 77% dei casi per alcol Tredici milioni di bambini nel mondo nascono prematuri. Ma le mamme non conoscono i rischiUna ricerca che verrà presentata nella Giornata Mondiale del Neonato Pretermine dimostra come le donne non siano a conoscenza dei rischi legati ai parti prematuri. Le italiane si rivelano più ... quotidianosanita.it Fumo. Il divieto nei luoghi pubblici riduce i parti pretermineUno studio svizzero suggerisce che i divieti relativi al fumo potrebbero contribuire a rendere meno probabili i parti prematuri, ma queste politiche da sole non sono gli unici fattori che influenzano ... quotidianosanita.it