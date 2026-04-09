Un nuovo studio pubblicato su The Lancet analizza gli effetti dell’esposizione alle sostanze chimiche contenute nella plastica, sottolineando possibili rischi per i neonati. Le ricerche indicano che il contatto con queste sostanze potrebbe influenzare la salute dei bambini fin dalla prima infanzia. I risultati si concentrano sull’impatto delle microplastiche e delle parti prematuri, evidenziando la necessità di approfondimenti in ambito sanitario e ambientale.

L’esposizione a sostanze chimiche presenti nella plastica potrebbe avere conseguenze gravi sulla salute dei neonati. Secondo uno studio internazionale, nel solo 2018 una sostanza molto diffusa potrebbe aver contribuito a quasi 2 milioni di nascite premature e a circa 74.000 decessi neonatali nel mondo. L’effetto negativo delle microplastiche sulla gravidanza è ormai oggetto di studio da anni, ma questa nuova ricerca chiarisce ulteriormente alcuni punti Al centro della nuova indagine c’è il Di-2-etilhexilftalato, un composto appartenente alla famiglia degli ftalati, generalmente utilizzati per rendere la plastica più morbida e flessibile, migliorare la lavorabilità del PVC e aumentare la durata di molti prodotti. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Microplastiche e parti prematuri: cosa ci dice il nuovo studio pubblicato da The Lancet

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