Microplastiche e parti prematuri | cosa ci dice il nuovo studio pubblicato da The Lancet
Un nuovo studio pubblicato su The Lancet analizza gli effetti dell’esposizione alle sostanze chimiche contenute nella plastica, sottolineando possibili rischi per i neonati. Le ricerche indicano che il contatto con queste sostanze potrebbe influenzare la salute dei bambini fin dalla prima infanzia. I risultati si concentrano sull’impatto delle microplastiche e delle parti prematuri, evidenziando la necessità di approfondimenti in ambito sanitario e ambientale.
L’esposizione a sostanze chimiche presenti nella plastica potrebbe avere conseguenze gravi sulla salute dei neonati. Secondo uno studio internazionale, nel solo 2018 una sostanza molto diffusa potrebbe aver contribuito a quasi 2 milioni di nascite premature e a circa 74.000 decessi neonatali nel mondo. L’effetto negativo delle microplastiche sulla gravidanza è ormai oggetto di studio da anni, ma questa nuova ricerca chiarisce ulteriormente alcuni punti Al centro della nuova indagine c’è il Di-2-etilhexilftalato, un composto appartenente alla famiglia degli ftalati, generalmente utilizzati per rendere la plastica più morbida e flessibile, migliorare la lavorabilità del PVC e aumentare la durata di molti prodotti. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
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