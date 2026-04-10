Partecipate ecco le nomine | confermati Descalzi e Cattaneo a Leonardo arrivano Macrì e Mariani

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di diverse aziende pubbliche, tra cui Enel, Enav, Eni e Leonardo. Sono state confermate le nomine di alcuni dirigenti, mentre altri sono stati sostituiti o integrati con nuovi componenti. Le nomine riguardano figure chiave che ricopriranno ruoli di responsabilità all’interno delle società coinvolte.

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo. Nella nota diffusa in serata dal Mef si leggono conferme e nuovi nomi alla guida di alcune delle più importanti società partecipate dello Stato italiano: all’Enel il Mef indica per la riconferma Flavio Cattaneo per il ruolo di ad e Paolo Scaroni per la presidenza. Per l’Eni il ministero riconferma per il quinto mandato l’ad Claudio Descalzi e indica per il ruolo di presidente Giuseppina di Foggia, che lascia dunque il ruolo di amministratore delegato di Terna. Per l’Enav il Mef indica per la presidenza Sandro Pappalardo, l’attuale presidente di Ita Airways e amministratore delegato Igor de Biasio, l’attuale presidente di Terna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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