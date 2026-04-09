Il Ministero dell'Economia e il governo hanno comunicato le nomine per le principali aziende energetiche e industriali. È stato confermato Claudio Descalzi come amministratore delegato di Eni, mentre Giuseppina Di Foggia è stata nominata presidente. Per quanto riguarda l'azienda energetica, è stato confermato anche l'incarico di Cattaneo. Infine, Mariani è stato nominato nuovo CEO di Leonardo.

Ieri, in tarda serata, è stato trovato l'accordo sui top manager che dovranno guidare le grandi imprese partecipate nel prossimo triennio e che completa lo schema aperto la scorsa settimana con la conferma di Matteo Del Fante amministratore delegato di Poste e di Silvia Rovere alla presidenza. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha ribadito la piena fiducia in Flavio Cattaneo, confermato come amministratore delegato di Enel, gruppo dell’energia che nel corso del mandato del manager ha raggiunto i 100 miliardi di capitalizzazione in Borsa, prima tra le partecipate del Mef, anche per l’ammontare della cedola girata all’azionista pubblico. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Nomine, confermati Cattaneo (Enel) e Descalzi (Eni). Mariani nuovo ceo di Leonardo

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