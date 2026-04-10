Dopo diciassette anni di collaborazione, si è interrotta la relazione tra due noti professionisti del settore. Uno dei due ha presentato due querele contro l’altro, segnando un punto di svolta nel rapporto. La disputa riguarda presunti pagamenti e questioni di etica professionale. La vicenda si svolge nel contesto di un lungo rapporto di lavoro, ora interrotto da un contenzioso legale.

La frattura tra Gabriele Parpiglia e Alfonso Signorini, consolidatasi dopo diciassette anni di collaborazione professionale, ha assunto contorni legali con il deposito di due querele da parte del giornalista. Il conflitto, esploso a seguito della fine del rapporto lavorativo presso la rivista Chi, tocca temi delicati come i mancati pagamenti, la gestione dei contenuti editoriali e l’etica professionale nel contesto dei nuovi media. Dalla collaborazione decennale al muro del silenzio professionale. Per quasi due decenni, le carriere di Parpiglia e Signorini sono state intrecciate in una sinergia che ha spaziato dalla carta stampata ai progetti social, fino alla conduzione di programmi televisivi come il Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parpiglia contro Signorini: querele e scontro su pagamenti e etica

”Tradito con lui”. Bomba di Parpiglia su Ultimo e Jacqueline, punta il famosoLa voce ha iniziato a circolare sottotraccia, poi ha preso forma fino a diventare una delle indiscrezioni più chiacchierate delle ultime ore.

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Si parla di: Gabriele Parpiglia sul caso Signorini e le sue denunce ad Alfonso.

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