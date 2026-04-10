Due querele sono state presentate contro il personaggio pubblico, con accuse legate a una relazione personale che si sarebbe protratta oltre il limite professionale. Secondo quanto riferito, la persona che ha sporto denuncia avrebbe dichiarato di essersi fidata e di aver condiviso vacanze con l’interessato. La vicenda riguarda quindi un rapporto che, iniziato nel contesto lavorativo, si sarebbe esteso a un livello privato, portando infine alla denuncia formale.

Un rapporto professionale costruito nel tempo, tra progetti condivisi e una frequentazione che andava oltre il lavoro, si è trasformato in uno scontro legale. Negli ultimi mesi il nome di Alfonso Signorini è finito al centro di una vicenda delicata, fatta di accuse, silenzi e chiarimenti affidati a interviste pubbliche. A emergere è il racconto di un legame che, da solido e duraturo, si sarebbe progressivamente incrinato fino ad arrivare a un punto di rottura definitivo, con conseguenze che ora sono al vaglio della giustizia. Ecco chi ha querelato Alfonso Signorini: i motivi. A presentare le querele è stato Gabriele Parpiglia, che dopo oltre quindici anni di collaborazione con Signorini ha deciso di intraprendere un’ azione legale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Due querele per Signorini «Mi sono fidato, andavamo in vacanza insieme»: chi l’ha denunciato e perché

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Due querele a Signorini «Mi sono fidato, andavamo in vacanza insieme»: chi l’ha denunciato e perché

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QUERELE, MINACCE E RICHIESTE DANNI: IL SENSO DI IRRESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI Vi racconto cosa ho subito negli ultimi due anni per aver semplicemente svolto il mio lavoro di giornalista di giudiziaria. Un modo per farvi comprendere il senso x.com

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