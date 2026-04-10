Due querele per Signorini Mi sono fidato andavamo in vacanza insieme | chi l’ha denunciato e perché

Da donnapop.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due querele sono state presentate contro il personaggio pubblico, con accuse legate a una relazione personale che si sarebbe protratta oltre il limite professionale. Secondo quanto riferito, la persona che ha sporto denuncia avrebbe dichiarato di essersi fidata e di aver condiviso vacanze con l’interessato. La vicenda riguarda quindi un rapporto che, iniziato nel contesto lavorativo, si sarebbe esteso a un livello privato, portando infine alla denuncia formale.

Un rapporto professionale costruito nel tempo, tra progetti condivisi e una frequentazione che andava oltre il lavoro, si è trasformato in uno scontro legale. Negli ultimi mesi il nome di Alfonso Signorini è finito al centro di una vicenda delicata, fatta di accuse, silenzi e chiarimenti affidati a interviste pubbliche. A emergere è il racconto di un legame che, da solido e duraturo, si sarebbe progressivamente incrinato fino ad arrivare a un punto di rottura definitivo, con conseguenze che ora sono al vaglio della giustizia. Ecco chi ha querelato Alfonso Signorini: i motivi. A presentare le querele è stato Gabriele Parpiglia, che dopo oltre quindici anni di collaborazione con Signorini ha deciso di intraprendere un’ azione legale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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Due querele a Signorini «Mi sono fidato, andavamo in vacanza insieme»: chi l’ha denunciato e perché

Video Due querele a Signorini «Mi sono fidato, andavamo in vacanza insieme»: chi l’ha denunciato e perché

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