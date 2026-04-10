A Parma, una donna è stata aggredita da un uomo nel corso di un giorno di sole. Secondo le prime ricostruzioni, il migrante avrebbe colpito la vittima con una bottiglia, mentre si trovavano in strada. La donna stava cercando di difendersi, ma l’uomo avrebbe continuato l’attacco. La scena è stata notata da alcuni passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo.

Una scena terrificante, alla quale purtroppo siamo abituati. Un migrante, forse sotto l’effetto di alcol e sostanze, ha aggredito una ragazza in una strada di Parma in pieno giorno. La donna stava portando a spasso il cane quando si è accorta della presenza del malcapitato. Subito dopo lo straniero ha iniziato a importunarla e lei ha chiesto aiuto. Un vicino di casa, accortosi del pericolo, è sceso per dare una mano alla donna. Così il migrante ha spostato la sua attenzione sul ragazzo uscito in strada. E ha cominciato ad aggredirlo a colpi di bottigliate in testa. La vittima, al secondo colpo ricevuto, è fuggito verso una via laterale e lo straniero lo ha inseguito continuando ad aggredirlo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Parma, tenta di difendere una donna: preso a bottigliate da un “migrante”

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