Lavoro in Italia un’impresa di persona migrante su quattro è guidata da una donna

In Italia, una donna su quattro che gestisce un’impresa di persona migrante. Il dibattito pubblico si concentra principalmente sull’emergenza e sulla sicurezza legate all’immigrazione, lasciando spesso in secondo piano altri aspetti. La presenza femminile nel mondo imprenditoriale migrante è significativa, ma raramente viene al centro dell’attenzione nei discorsi pubblici.

Il dibattito pubblico sull’immigrazione in Italia si è polarizzato sui temi dell’emergenza e della sicurezza. Una narrazione che lascia sullo sfondo il ruolo crescente delle donne migranti nell’economia nazionale. I numeri, infatti, ci raccontano una storia diversa, fatta di un protagonismo che può cambiare il volto dell’imprenditoria del Paese. Secondo i dati più recenti del Centro di ricerca Idos, le imprese guidate da donne di origine straniera in Italia sono cresciute di oltre il 56% tra il 2011 e il 2024. Si è arrivati a circa 164 mila attività. Un aumento molto più rapido rispetto alla crescita complessiva dell’imprenditoria immigrata. Oggi un’ impresa straniera su quattro è guidata da una donna, segnale di una trasformazione profonda che resta però poco visibile nel dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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