Andrà in panchina! | Conte pensa all’esclusione in vista di Verona-Napoli

Il Napoli si prepara alla sfida di sabato 28 febbraio contro il Verona in programma alle 18. Un match cruciale per Antonio Conte che spera di potersi lasciare alle spalle la sconfitta contro l’Atalanta e mettere nuovamente fieno in cascina, puntando al recupero di alcuni dei calciatori ad oggi ancora fermi ai box per infortunio. Uno dei temi di queste ore è la presenza di Alisson Santos nel match contro il Verona. Il brasiliano non dovrebbe essere titolare con gli scaligeri, stando a quanto riportato oggi da Tuttosport. “Il brasiliano ex Sporting è l’ultima delle scoperte partenopee e ha fatto bella mostra di sé nelle due gare in cui Conte ha deciso di gettarlo nella mischia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli-Verona, si rivede Buongiorno: Conte pensa al turnoverIl Napoli torna in campo dopo l’ottima prestazione offerta allo Stadio Olimpico contro la Lazio.

Inter Napoli, forfait inaspettato per i nerazzurri: non andrà in panchina! Chivu chiama 2 giovaniImprevisto dell’ultima ora per l’Inter in vista del big match di San Siro contro il Napoli.

Antonio Conte Intervista Post Napoli-Verona (2-2)

