La ex first lady ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti di amicizia con Jeffrey Epstein e di voler mettere fine alle accuse infondate che la collegano all’uomo. In una dichiarazione pubblica, ha negato ogni coinvolgimento e ha definito le affermazioni diffamatorie come menzogne che devono cessare. La sua posizione arriva in risposta a voci e ricostruzioni che la vedrebbero associata al finanziere.

La first lady Melania Trump denuncia le “ diffamazioni ” e le “ menzogne infondate ” che la collegano falsamente a Jeffrey Epstein, di cui “non è stata mai amica”. In una dichiarazione pubblica, la first lady ha sorpreso tutti dichiarando “di non essere mai stata a conoscenza dei suoi abusi ” e ha respinto qualsiasi intercessione o intermediazione del finanziare pedofilo nell’incontro del tycoon. “Ho conosciuto mio marito a un party a New York nel 1998?, ha precisato Melania Trump. La first lady ha rilasciato la sua dichiarazione a sorpresa, alla Casa Bianca e in diretta, davanti alle telecamere per smentire le accuse non specificate relative a lei e al finanziere pedofilo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Melania Trump nega ogni legame con Epstein: “Mai stata sua amica. Queste menzogne devono finire oggi”

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