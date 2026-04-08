Roma, 8 apr. (Adnkronos Salute) - Mister Parkinson è un infiltrato seriale che si è insinuato nei corpi di 300mila italiani, ne rallenta i ritmi e rende difficili i movimenti. Non ha però fatto i conti con un'investigatrice privata che dipinge farfalle, un conduttore radiofonico che si rifugia nella natura e un imprenditore sociale che cucina pizzoccheri. Simona, Massimiliano e Massimo si incontrano per caso in un gruppo di Nordic Walking e decidono di indagare insieme, riuscendo così a smascherare Mister Parkinson e a rivelare i punti deboli della malattia neurodegenerativa a più rapida crescita, che si stima colpirà oltre 25 milioni di persone nel 2050. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 'Sulle tracce di Mr. Parkinson', online noir sulla malattia che rallenta 300mila italiani

Parkinson, i segnali prima della malattiaQuali sono i quattro sintomi che, se compresenti, possono contribuire a segnalare, in vista di una diagnosi precoce, la malattia di Parkinson.

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PARKINSON: perché la malattia inizia anni prima dei sintomi | Congresso SIN 2025

Argomenti più discussi: Il noir sulle tracce di mr. Parkinson; 'Sulle tracce di Mr. Parkinson', il primo racconto noir sulla malattia.

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Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. . Oggi a " ..." parliamo di #parkinson sintomi, diagnosi e trattamento insieme al dottor Marcello Mascia, #neurologo del #PoliclinicoDuilioCasula Guarda la puntata #AouCaSiCuraDite # - facebook.com facebook