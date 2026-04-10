Paris FC Coppola | Che partita contro il Monaco! E sull' assist a Immobile

Il Paris FC ha ottenuto una vittoria per 4-1 contro il Monaco in una partita che ha visto protagonisti diversi giocatori italiani. Ciro Immobile ha segnato e fornito un assist, mentre Koleosho ha realizzato una rete e Ikoné ha segnato due gol. La serata ha visto anche le dichiarazioni di Coppola, che ha commentato l'incontro e l'assist a Immobile. La sfida si è svolta nel contesto del campionato di calcio francese.

È stata la grande serata del Paris Fc italiano. Una vittoria travolgente a firma di Ciro Immobile, autore di gol e assist nel 4-1 al Monaco, ricamato pure da una splendida rete dell'azzurrino Koleosho e da una doppietta dell'ex Fiorentina Ikoné. Il commento post partita di Diego Coppola, difensore del Paris FC in prestito dal Brighton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paris FC, Coppola: "Che partita contro il Monaco! E sull'assist a Immobile..." Immobile, Koleosho, Coppola: il mercato del Paris Fc parla italiano per merito di Klopp (Footmercato)Il club fa parte del gruppo Red Bull e Klopp considera l'Italia uno dei Paesi prioritari per i talenti. Leggi anche: Il Paris Fc imita il Psg: da Coppola a Immobile, spese pazze in Serie A per decollare Temi più discussi: Paris-Monaco: diretta live e streaming della gara di Ligue1; In Bosnia-Italia l'incrocio tra Kolasinac e i 4 azzurri della Dea, ma Scalvini e Scamacca vanno in tribuna; Lorient vs Paris FC - punteggio in diretta, formazioni probabili e statistiche H2H; Bosnia Italia, anche Giulini e Nicola Riva in tribuna a Zenica. Immobile e Koleosho in goal con il Paris Fc, doppietta di Ikoné al MonacoIl Paris Fc parte in terza contro il Monaco nell'anticipo che apre la ventinovesima giornata di campionato nella Ligue 1 francese. Jonathan Ikoné sblocca il risultato al 4' e, dopo il raddoppio di Cir ... calciomercato.com Il Paris FC travolge il Monaco 4-1 con i gol degli italiani Immobile e KoleoshoIl Paris FC ha sorpreso il Monaco con una vittoria netta per 4-1 nell'anticipo della ventinovesima giornata di Ligue 1. Un risultato che ha visto protagonisti gli attaccanti Jonathan Ikoné, autore di ... it.blastingnews.com Paris Fc, Immobile show contro il Monaco: gol e assist. VIDEO #SkySport #Ligue1 x.com Inchinatevi al re, Immobile ancora in rete con il Paris, rimarrò per sempre il tuo primo tifoso Ciro Deciderà solo lui quando sarà finita - facebook.com facebook