Durante la corsa femminile di Strade Bianche 2026, a circa 40 chilometri dal traguardo, Longo Borghini si trova nel gruppo di testa mentre Vollering e Ferrand Prevot sono staccate. La gara prosegue in un momento cruciale, con le cicliste ancora in lotta per la vittoria. Gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sulla diretta live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE MASCHILE DALLE 11.45 13.01 La distanza tra primo e secondo gruppo resta sul minuto. Mancano 35 km all’arrivo. 12.59 Nel secondo gruppo tira il Team SD Worx – Protime 12.56 W?odarczyk rimane davanti nel gruppo delle migliori lavorando in discesa a favore di Longo Borghini, portando a un minuto il vantaggio sul gruppo Vollering. 12.54 Vollering insegue ora a 52 secondi di ritardo in un gruppetto con Kopecky. 12.53 40 chilometri all’arrivo, vengono riprese Chabbey e W?odarczyk in vista della Strada del Castagno. 12.52 Alle spalle di Chabbey e W?odarczyk si seleziona il gruppo delle migliori dove è assente la campionessa europea Demi Vollering (FDJ United-SUEZ), colpita da un problema meccanico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: 40 chilometri all’arrivo: Longo Borghini nel gruppo di testa, staccate Vollering e Ferrand Prevot

LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: subito Longo Borghini, Vollering favoritaPartenza e arrivo da Siena, in un percorso che si snoda su 133 intensi kilometri, con diverse difficoltà altimetriche al suo interno, legate non solo...

Strade Bianche femminile 2026. Sarà sfida Longo Borghini-Vollering?Sarà una giornata intensa quella che attende gli appassionati del grande ciclismo.

Contenuti e approfondimenti su Strade Bianche.

Temi più discussi: Strade Bianche 2026: quando e dove seguire la corsa in TV; LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: Pogacar cerca il primo acuto, l’Italia punta su Pellizzari; Dove vedere la Strade Bianche 2026 in TV e Streaming? Ampia copertura Rai, Eurosport e Discovery (anche per le donne); Strade Bianche 2026: start list completa della corsa maschile e femminile · Ciclismo su strada.

LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: subito Longo Borghini, Vollering favoritaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE MASCHILE DALLE 11.45 Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, benvenuti ... oasport.it

LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: tre settori di sterrato completati, gruppo compattoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE FEMMINILE DALLE 10.15 12.39 Diversi attacchi in gruppo, può essere il ... oasport.it

La ventesima edizione della Strade Bianche sta per cominciare! Seguila in diretta sul nostro sito quibicisport.it - facebook.com facebook

STRADE BIANCHE (203.0 km) | #StradeBianche LIVE at 14:15 (CET) — ~100-90 km to go x.com